Principi di sana alimentazione: "Vivere meglio e più a lungo"

Istituzioni insieme per diffondere la cultura della sana e corretta alimentazione per vivere meglio, di più e in salute. E’ questo il messaggio che l’Ast Fermo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo vogliono diffondere tra le nuove generazioni con la collaborazione degli istituti scolastici del Fermano con il progetto ‘Principi di un’alimentazione consapevole’ stilato dalla Uosd Diabetologia dell’Ast di Fermo.

Il progetto, infatti, è stato al centro di una riunione organizzativa nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, presenti, oltre a svariati dirigenti scolastici e docenti, anche il direttore generale dell’Ast Fermo, Roberto Grinta, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Giorgio Girotti Pucci, Paola Pantanetti (direttore della Uosd Diabetologia) la dietista Sara Aliberti e il dottor Paolo Foglini.

"Il connubio tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e l’Ast si fa dunque sempre più forte, non solo sul fronte delle nuove tecnologie, vedasi le importanti donazioni della Fondazione alla sanità fermana, ma anche in materia di prevenzione, spiega Grinta, E proprio in questo secondo ambito si inserisce il progetto "Principi di un’alimentazione consapevole", condiviso con le scuole secondarie di secondo grado. Sono infatti proprio gli istituti scolastici i protagonisti del progetto educativo che ha l’obiettivo di divulgare i princìpi di educazione alimentare tra gli studenti, che a loro volta potranno diffondere il messaggio tra i loro coetanei".

Nel progetto "Principi di un’alimentazione consapevole" riveste un ruolo fondamentale il direttore della Uosd Diabetologia, Paola Pantanetti, insieme ai suoi collaboratori, pool di professionisti dalle indiscusse qualità, dal momento che una sana alimentazione, abbinata a una corretta attività motoria, può incidere in maniera significativa sul contenimento dell’indice di massa corporea riducendo l’obesità già in età giovanile. Un aspetto, questo, fondamentale a livello sanitario e sociale, perché i giovani rappresentano il futuro della società e vanno tutelati e correttamente informati. E’ risaputo che una sana alimentazione, infatti, migliora la qualità di vita e riduce il rischio di malattie come il diabete.

"Sensibilizzare le giovani generazioni sui corretti stili di vita è fondamentale per garantire il diritto alla salute. Come Regione stiamo puntando molto sulle iniziative di prevenzione anche rivolte ai giovani" dichiara il Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini. Dopo gli incontri preliminari si procederà con ulteriori approfondimenti con i referenti delle Scuole che hanno aderito al progetto per poi passare alla fase operativa con un piano di comunicazione e informazione agli studenti e alle famiglie. I docenti delle materie specifiche rivestiranno un ruolo fondamentale nell’intero processo.