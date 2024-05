Privitera in campo alle elezioni europee

Ufficializzata la candidatura nella Circoscrizione Italia Centrale per le prossime elezioni europee, della giovane pedagogista Anita Privitera, che concorrerà per un posto nel parlamento europeo per Fratelli d’Italia. La Privitera si era già messa in gioco nelle scorse elezioni amministrative conquistando la fiducia sia degli esponenti di Gioventù Nazionale, sia del partito di Giorgia Meloni, che subito hanno accettato la proposta di candidarla per le europee dell’8 e 9 giugno. Presente con lei anche il candidato Carlo Ciccioli, politico d’esperienza di Fratelli d’Italia, che ha espresso tutta la sua soddisfazione nel poter collaborare con la pedagogista elpidiense. "Sono i migliori che potevamo candidare – spiega la coordinatrice FdI Gioia Di Ridolfo – passato, presente e futuro del partito e dei nostri ideali". Orgogliosi il presidente regionale dellaGioventù Nazionale Maicol Pizzicotti Busilacchi e quello provinciale Pier Giorgio D’Amico, che hanno speso parole molto positive sulla candidata. "Insolito candidare i giovani al parlamento europeo – spiega il consigliere regionale Andrea Putzu- quando eravamo in movimenti giovanili noi non c’era mai stata questa possibilità, ora invece i giovani hanno modo di potersi esprimere. La candidatura di Ciccioli rappresenta l’esperienza, mentre Anita Privitera, che è stata anche a livello provinciale la più apprezzata, è il prosieguo del nostro cammino".

Tema su cui è tornata anche la senatrice Elena Leonardi, intervenuta rimarcando "Abbiamo fatto una scelta concreta, che invece spesso viene solo detta in maniera teorica: dare spazio ai giovani. La Privitera rappresenta l’idea di una visione nuova, moderna e diversa". Energica e al contempo molto emozionata, la candidata elpidiense ha affermato nel suo discorso di voler attrarre più giovani possibile verso le urne, facendoli sentire rappresentati e vedendo in lei un volto non lontano da loro "Bisogna avere il coraggio di alzarsi, provare a cambiare le cose ed andare oltre – ha affermato – il progetto è ambizioso ma ci crediamo: molti ragazzi sono sfiduciati dalla politica, sarà primario tornare a convincerli". Presenti anche il capogruppo FdI Giorgio Marcotulli, il vicesindaco Andrea Balestrieri ed il sindaco Massimiliano Ciarpella, fieri di avere una rappresentante della loro città come candidata alle europee.

Nadir Tomassetti