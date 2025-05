"Progetti semplici e non faraonici"

"Dalla nuova amministrazione per Cascinare ci aspettiamo innanzitutto una manutenzione ordinaria più puntuale, che è alla base di tutto. Mi riferisco a una manutenzione della palestra comunale che è latitante da anni e anni. Possiamo ripartire da lì. Non è un intervento astronomico, sarà pure banale ma indubbiamente utile. Lasciamo da parte i mega progetti e pensiamo alle cose quotidiane, al decoro, a questioni che sono l’abc per una frazione, con cui i cittadini convivono tutti i giorni e che invece rimangono sempre al palo. Le risorse sono quelle che sono. Penso sia più facile pensare a una manutenzione ordinaria, a dare un supporto anche logistico alla comunità e alle associazioni, piuttosto che inseguire progetti faraonici. La vita parte dalle cose semplici".