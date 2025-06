Progetto ’Ci sto? Affare fatica!’: "Riqualifichiamo piazza Gaslini"

Giovani impegnati nella tinteggiatura del sottopasso e nella cura del verde di piazza Gaslini: al via l’iniziativa “Ci sto? Affare fatica!” Anche il Comune di Porto San Giorgio aderisce al progetto finanziato dalla Regione e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato delle Marche. L’iniziativa ha l’obiettivo di educare le giovani generazioni a un processo virtuoso di custodia del proprio territorio e contesto urbano fornendo preziose occasioni per sentirsene responsabili anche attraverso la partecipazione della comunità adulta. Il progetto prevede il coinvolgimento di giovani di età compresa tra i 14 e 21 anni con attività dedicate alla valorizzazione e promozione del contesto cittadino che si svolgeranno dal lunedì al venerdì, sotto la supervisione di tutor, dal 7 all’11 luglio. Ai partecipanti saranno successivamente consegnati i “buoni fatica” sotto forma di buoni acquisto spendibili nei negozi territoriali convenzionati (75 euro per i giovani del gruppo e 150 euro per i tutor).

E’ possibile iscriversi nell’apposita sezione presente sul sito www.cistoaffarefatica.it. I ragazzi saranno impegnati nella tinteggiatura delle pareti del sottopasso pedonale in corrispondenza di piazza Gaslini (tra via Resistenza e via XX Settembre) e nella cura del verde di piazza Gaslini. "Un progetto che mette al centro i nostri giovani e che rappresenta un prezioso contenitore in grado di coinvolgerli attivamente in termini sociali, culturali, partecipativi e di crescita – ha detto l’assessore alle Politiche Sociali Carlotta Lanciotti -. Lo scopo del progetto è stimolare i ragazzi a valorizzare al meglio il tempo estivo attraverso attività concrete di volontariato".