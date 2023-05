Proroga per l’accordo di programma

In una delle ultime giunte dell’amministrazione guidata dal sindaco Nazareno Franchellucci, la giunta ha deliberato una prima proroga dei termini fissati per dare seguito agli impegni sottoscritti con l’accordo di programma per la riqualificazione urbana dell’area ex Fim. Una decisione quasi obbligata considerando che, dal 2018 ad oggi, il completamento della bonifica dell’area non ha ancora fatto alcun passo avanti dovendo ancora dirimere la spinosa questione della ‘Cattedrale’ sottoposta a vincolo di tutela, se demolirla e ricostruirla o trovare il modo di completare l’agognata bonifica mantenendola in piedi. Di qui la decisione della proprietà dell’area, la Fim srl, di chiedere una dilazione dei termini di attuazione previsti nell’accordo. Nei giorni scorsi, si è riunito il Collegio di vigilanza per ragionare insieme, rappresentanti di Comune e Provincia, sulla richiesta di proroga. "Il Collegio di Vigilanza ritenendo di condividere le ragioni di interesse pubblico, ha espresso consenso unanime alla proposta di concedere una proroga dell’accordo di programma fino al 31 dicembre 2023, finalizzata alla definizione del progetto di bonifica atto a definire le conseguenti operazioni di bonifica con relativo cronoprogramma". In base a questo passaggio, si stabilità in maniera definitiva la proroga dei termini contenuti nell’accordo di programma.