Quartiere Fonte di Mare, arriva la struttura polivalente

La realizzazione di una struttura polivalente al quartiere Fonte di Mare è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche per un investimento di 350mila euro e nei giorni scorsi, la giunta ha approvato il progetto di fattibilità. Contestualmente a questo passaggio, è stata avviata la procedura di variante urbanistica per trasformare un’area inizialmente destinata a verde pubblico in attrezzature civiche, per poter dotare l’area di ulteriori spazi ricreativi o ricettivi a servizio del quartiere. "L’idea, già condivisa l’anno scorso con rappresentanti dell’associazione di quartiere e residenti, è di realizzare una struttura polivalente che farà da sede al quartiere Fonte di Mare, ma potrà essere utilizzata anche per attività aggregative, iniziative delle associazioni, piccoli eventi e per finalità istituzionali" spiega il sindaco Massimiliano Ciarpella. La struttura principale sarà di circa 250 mq, avrà all’interno un locale di circa 90 m adattabile a varie attività, con servizi igienici, ufficio, ripostiglio e magazzino. "Onoriamo un impegno preso con i residenti di Fonte di Mare per dare quanto prima alla parte più a nord della città uno spazio nuovo, efficiente e ampio per favorire l’aggregazione e ampliare i servizi – prosegue Ciarpella –. In bilancio, abbiamo rimpinguato la previsione con altri 120mila euro, per dare copertura integrale alla realizzazione dell’opera". "La nuova struttura polivalente si posizionerà tra le vie Mar Ionio (lato sud) e via Mare del Nord (versante ovest). Abbiamo pensato a un edificio luminoso – aggiunge il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Andrea Balestrieri - caratterizzato da ampie vetrate, gradevole sotto l’aspetto estetico oltre che utile alla cittadinanza. L’obiettivo è, appena concluso l’iter procedurale, di avviare rapidamente i lavori".