"Qui in via Medaglie d’Oro è impossibile trovare parcheggio"

Perché non sfruttare il parcheggio di via Beni per chi deve andare in ospedale e liberare così per i residenti e le pochissime attività commerciali rimaste via Medaglie d’Oro? Se lo chiedono i residenti in quella zona da sempre privilegiata dagli utenti dell’ospedale, la zona a disco orario ha da pochi giorni il limite orario di due ore, chi vive qui se non ha un garage di proprietà fatica a tornare a casa: "Nonostante la richiesta di chiarimenti e notizie circa i parcheggi ormai fatiscenti che si trovano lungo via Beni, nessuno, neanche il comune, è stato in grado di dare una risposta soddisfacente sul loro utilizzo. La via in cui abito, per mancanza di posti auto è tutti i giorni occupata da chi deve recarsi in ospedale, noi abitanti con tanto di tagliando zona 6, non riusciamo mai a trovare posto e parcheggi disponibili. Spesso, anzi, troviamo multe dalle pattuglie inviate dal comune certo di far cassa. A questo punto, credo sia doveroso da parte di chi ha competenza darci notizie valide ed esaurienti rispetto ad un’opera ‘cattedrale nel deserto’" scrive il lettore che vive proprio in via Medaglie D’Oro. Il parcheggio di via Beni, di proprietà di un privato, non è mai stato apprezzato da chi deve stare parecchie ore in ospedale perché la tariffa oraria era troppo elevata, da qui il lento e progressivo abbandono che ha fatto ipotizzare anche una riconversione della struttura. Resta la difficoltà di chi vive nei pressi di una struttura come l’ospedale, da qui ai prossimi due anni quando, si spera, ci sarà il trasloco verso Campiglione.