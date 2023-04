Raee Car fa tappa a Santa Caterina

Reduce dall’appuntamento a San Giuliano dove in una mattinata sono stati conferiti dai cittadini più di 600 chilogrammi di apparecchiature elettriche ed elettroniche in disuso, torna oggi la raccolta, organizzata da Comune di Fermo e Fermo Asite, dei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) questa volta nel quartiere di Santa Caterina in viale Trieste 43 (nei pressi della Farmacia Ciucani) dalle 8.30 alle 12.30 dove un mezzo speciale, Porter, verrà messo a disposizione dei residenti per conferire correttamente televisori, computer, cellulari, lampade, neon, ovvero Raee delle categorie R3, R4 e R5 che oramai non si usano più. Il conferimento alla postazione mobile Raee Car è gratuito, indipendentemente dal materiale e numero di pezzi conferiti.