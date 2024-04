Residenti segnalano la presenza di un lupo in contrada Cotà

Avvistato lupo nelle ore serali in contrada Cotà. Alcuni residenti da alcuni giorni hanno segnalato la presenza di un lupo che al momento sembra essere solo, tanto da invitare i possessori di cani a fare attenzione. A dire il vero non è la prima volta che accade, infatti, a Montegiorgio nel gennaio del 2023 un residente che stava rientrando a casa dal lavoro era riuscito persino ad effettuare un piccolo video del lupo che stava passeggiando a ridosso della strada fra le frazioni di Castagneto e Santa Lucia. Non è una novità che i lupi si vedano anche a ridosso dei centri abitati, nel corso degli anni altre segnalazioni sono arrivate da Falerone e da altri centri delle media Valtenna.