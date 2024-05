E’ stato firmato il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra il Comune di Sant’Elpidio a Mare e la Prefettura. La firma della convenzione è avvenuta per dar seguito al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che permette ai Comuni di fare richiesta di finanziamento per progetti volti a promuovere le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità (hanno partecipato anche Porto Sant’Elpidio, Monterubbiano, Ortezzano, Santa Vittoria in Matenano, Ponzano di Fermo, Rapagnano).

E il Comune elpidiense ha presentato richiesta per l’acquisto di 20 nuove telecamere volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e a contrastare ogni forma di illegalità favorendo l’impiego coordinato delle forze di polizia statali e la Polizia locale. Lo scopo è promuovere azioni volte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria e alla promozione del rispetto del decoro urbano attraverso l’installazione dei sistemi di videosorveglianza comunali nei principali luoghi di ritrovo, punti nevralgici del territorio e scuole.

"Sul nostro territorio comunale – spiega il sindaco Alessio Pignotti – abbiamo già attivi 180 occhi elettronici divisi in telecamere, così chiamate ‘di contesto’, e sistemi OCR che permettono la lettura delle targhe. Se otteniamo il finanziamento, queste nuove telecamere andranno ad implementare l’impianto di videosorveglianza nelle aree che rimangono oggi scoperte. Nel frattempo abbiamo provveduto all’acquisto di 10 telecamere da destinare al parco astronomico di Castellano e in Piazzale Europa la cui installazione avverrà a breve. I controlli saranno, inoltre, implementati con l’impiego di 4 telecamere mobili, di recente acquisto, per il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e la tutela del decoro urbano".

L’importo complessivo per l’acquisto delle venti nuove telecamere (quattro OCR e sedici di contesto) ammonta a 70mila euro di cui 35mila euro a carico del Comune. Le aree in cui si prevede di installare i nuovi sistemi: parcheggio Montevidoni, giardini via Angeli, Piazza Gramsci, via Boccette e via Errighi, Piazza Battisti, la scuola provvisoria in via Roma, il Palazzo Comunale, Via Roma, Viale Roma e Via Po, via Marconi, i giardini in Via Lazio, la nuova scuola infanzia in via Monte Taccone, via Foscolo, via Nenni, i giardini di via Maria Gioia, il Ponte Ete Morto, Corso Garibaldi e via dei Mille, Via Ruffilli e via G. Rossa, i giardini di via Maroncelli e quelli in via Cunicchio.

Marisa Colibazzi