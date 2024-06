Riqualificazione di Campiglione. Prende forma il nuovo asilo nido

Prende sempre più forma il nuovo asilo nido comunale a Campiglione, in corso di realizzazione. In questi giorni vengono eseguiti interventi di montaggio della struttura in legno ed il montaggio delle pareti. L’edificio, i cui lavori vengono eseguiti dalla ditta Subissati con il coordinamento dell’ufficio tecnico comunale, di cui è dirigente Alessandro Paccapelo, in particolare di Marco Catalini, responsabile del procedimento, di Paola Malvestiti, direttrice dei lavori e di Marika Frizzo, coordinatrice della sicurezza, sta nascendo a fianco della scuola dell’Infanzia e Primaria già esistenti: in questo modo si creerà un Polo educativo scolastico di riferimento per la comunità, in grado di poter rispondere al fabbisogno complessivo di servizi educativi e dell’infanzia da 0 a 10 anni. Il nuovo edificio, di circa 400 metri quadrati distribuiti su di un unico livello, sarà innovativo ed ecosostenibile e comprenderà anche aree gioco esterne. Un finanziamento di un milione e 240 mila euro nell’ambito del Pnrr, cui si sono aggiunti anche fondi comunali, dopo che il Comune aveva partecipato all’avviso pubblico del Ministero proprio per "strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia". Soddisfazione viene espressa dal Sindaco Paolo Calcinaro per cui costituisce "un passo ulteriore importante dotare la città e soprattutto la comunità fermana di un secondo asilo nido comunale, perché anche con quest’opera parliamo di futuro, che va incontro alle esigenze delle giovani coppie, a quelle residenti con un servizio essenziale in più ed a chi lavora in città che potrà contare su un supporto importante, inserendosi in una rete, sia pubblica che privata, che a Fermo è molto sviluppata". Un progetto che si inserisce nel generale sviluppo di una zona in assoluta crescita, oggetto di una variante urbanistica e teatro della riqualificazione dell’ex conceria, oltre che della realizzazione del nuovo ospedale.

"I lavori di realizzazione stanno proseguendo in modo molto coordinato e costante e fa veramente piacere vedere come stia pian piano sorgendo un vero e proprio Polo Educativo - ha sottolineato il consigliere comunale del quartiere Paola Gaggia – interventi che si stanno svolgendo accanto alla vicina scuola Primaria e dell’Infanzia e per un quartiere che cresce come questo è emblematica la coesistenza della scuola presente e di quella del futuro". "Il nuovo Polo educativo che nascerà, grazie a questo secondo asilo nido comunale, va di pari passo con i servizi di cui il quartiere di Campiglione si sta dotando – ha dichiarato il consigliere comunale Manolo Bagalini - dai lavori, spediti, per la realizzazione della nuova struttura ospedaliera, a quelli in corso nella vicina Molini all’ex conceria fino a quelli prossimi relativi alla mobilità lenta ciclo-pedonale".