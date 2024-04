"Riqualificazione senza accendere mutui"

Tanti progetti portati avanti negli ultimi anni e presto inizieranno a vedersi i primi risultati che riqualificheranno il centro storico di Falerone, oltre a servizi che miglioreranno la qualità della vita dei residenti e la promozione del territorio. E’ veramente lunga la lista delle opere pubbliche sul tavolo del sindaco Armando Altini e dei tecnici del Comune, impegnati a seguire pratiche e cantieri in costante sviluppo. "Negli ultimi 5 anni gli uffici e tutta la macchina amministrativa – dichiara Armando Altini – hanno seguito alcune regole che ci hanno consentito di dare un preciso indirizzo allo sviluppo del paese. In primo luogo sotto quest’amministrazione non sono mai stati accesi mutui che avrebbero pesato sul Bilancio del Comune, insieme ad aggiustamenti delle spese, oggi il Bilancio è in ottima salute e può contare su un avanzo di amministrazione di oltre 100.000 euro. A questo abbiamo aggiunto partecipando a bandi ministeriali, fondi Pnrr, Pnc e altro ancora a raccogliere decine di milioni di euro a fondo perduto per la ricostruzione del paese. Indicativamente sono circa 40 i cantieri che stiamo seguendo". Il programma è veramente esteso, si parte dai cantieri per la nuova scuola dell’Infanzia e la nuova scuole elementare in via Spineto con annessa mensa che completerà il nuovo polo scolastico. Due cantieri sono in via di ultimazione e molto probabilmente saranno inaugurati entro il mese di maggio: parliamo dell’ex ospedale ristrutturato con un finanziamento di circa 1.200.000 euro che ospiterà 11 piccoli appartamenti per uso sociale e giovani coppie; il Teatro del Beato Pellegrino intervento di circa 1.400.000 euro. Ci sono poi delle novità che stanno prendendo forma proprio in queste settimane. "Siamo riusciti finalmente ad ottenere un finanziamento di 360.000 euro e l’approvazione dell’Anas – continua Altini – per la realizzazione di una rotatoria nell’incrocio fra la strada statale Faleriense e via Spineto a Piane. L’intervento oltre e rendere più sicuro l’incrocio servirà a rallentare il traffico. Molto si sta facendo per il recupero del centro storico anche con precise indicazioni per un rilancio turistico. Tramite le risorse dell’8x1000 abbiamo ricevuto due finanziamenti: uno del valore di 1.369.000 euro per la ristrutturazione e ammodernamento del polo museale, il secondo di 1.955.000 euro che ci permetterà di recuperare l’ex scuola media e trasformarla in una sorta di campus anglosassone per ospitare iniziative come scambi culturali e turistici. Fra le novità dell’ultimo periodo, il Comune ha acquistato per 200.000 euro l’ex palazzo Quintili nel centro storico in stato di abbandono e ottenuto un finanziamento di 890.000 euro per trasformarlo in albergo diffuso".

Alessio Carassai