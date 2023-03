Risorgimarche In scaletta nove concerti

Ancora Tam, ancora Risorgimarche: sono 9 i concerti che si terranno tra le province di Fermo e Macerata da marzo a maggio. Concerti che, come è nella consuetudine del direttore artistico, Giambattista Tofoni, sono di stili musicali completamente diversi l’uno dall’altro e, per questo, destinati a incuriosire il pubblico. Porto Sant’Elpidio, Altidona, Ripe San Ginesio, Montegranaro, Apiro, Belforte del Chienti e Monte San Martino sono le tappe dei concerti di grandi artisti nazionali e internazionali. "Il nostro pubblico sa bene che il programma nasce giorno dopo, con il giusto tempo e una grande passione – afferma Tofoni – che sin dal 1997 mettiamo nelle nostre scelte artistiche e non solo". E in questa continua e incessante ricerca del concerto giusto, Tam è affiancata da realtà come l’Accademia Malibran, l’associazione Amici della Musica di Montegranaro e tanti Comuni tra fermano e maceratese. Il primo appuntamento in realtà ne sono due, entrambi previsti nella stessa serata del 4 marzo, ovviamente con stili musicali e artistici diversi. Al teatro delle Api di Porto Sant’Elpidio, sabato (inizio ore 21,15) c’è l’Orchestra Cherubini, fondata dal Maestro Riccardo Muti che sarà diretta per l’occasione dal violoncellista Giovanni Sollima. Sarà una serata in cui alla musica sarà protagonista la solidarietà a sostegno dell’Anffas Sibillini e del microbiscottificio Frolla: un appuntamento inserito nel format Riverberi di RisorgiMarche. L’altro concerto è ad Altidona, presso l’Accademia Malibran con il trio capitanato da Enrico Pieranunzi sulle note di George Gershwin. L’11 marzo, ancora al teatro delle Api, il ritorno degli Ogam per il trentennale accoglieranno il pubblico nel loro mondo con le ancestrali vibrazioni e suggestioni sonore. Il 17 marzo, ad Altidona, concerto di Ralph Alessi Trio.