Rissa con lancio di bottiglie, paura in strada

Due episodi, entrambi in centro storico, verificatisi quasi in contemporanea nel primissimo pomeriggio dell’altro giorno (intorno alle 14-14,30), hanno scosso la cittadinanza e richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. L’episodio più inquietante è stato quello che si è verificato in un appartamento di via Castelfidardo, dove un residente, di nazionalità straniera, in evidente stato confusionale ha dapprima rotto il vetro della finestra per poi infliggersi dei tagli sul corpo, minacciando di farla finita.

E’ stato notato da qualche cittadino che ha lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i carabinieri. L’uomo ha opposto resistenza ai militari che cercavano di riportarlo alla calma visto lo stato fortemente alterato del ragazzo, cercando di gestire le sue azioni incontrollate, prevedendo nella peggiore delle ipotesi di ricorrere anche a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Tuttavia, non ce n’è stato bisogno i sanitari sono riusciti a calmare il soggetto, soccorrendolo e trasferendolo al Pronto Soccorso di Fermo.

Quasi in contemporanea, i carabinieri si sono dovuti occupare anche di una rissa scatenatasi per motivi da accertare, dal kebabbaro di via Risorgimento, tra un avventore (un cittadino italiano non residente in città) e il gestore del locale. Una colluttazione piuttosto animata, finita con un lancio di bottiglie. Due episodi che hanno suscitato l’esasperazione dei residenti del centro storico e della prima periferia, sempre più preoccupati per il continuo verificarsi di situazioni che mettono a rischio il senso di sicurezza dei più, e in molti hanno rimarcato addirittura la paura di uscire di casa in certe ore del giorno.

Ha cercato di rassicurare tutti, il sindaco di Montegranaro Endrio Ubaldi che ha seguito passo, passo l’evolversi degli eventi, rapportandosi con le forze dell’ordine, per poi aggiornare la cittadinanza via social: "In seguito a segnalazioni da parte di cittadini intimoriti – ha scritto il primo cittadino veregrense sul suo profilo – i carabinieri hanno evitato che due situazioni molto delicate, potessero prendere una piega molto più brutta ed arrecare danni a terzi e danneggiamenti a cose. Ho avuto rassicurazione dai Carabinieri che le due situazioni sono sotto controllo. Decisiva è stata la tempestività degli interventi e le utilissime segnalazioni dei cittadini che hanno svolto un vero servizio di cittadinanza attiva. Ringrazio i carabinieri della locale stazione e del Nucleo Radiomobile per i pronti interventi".

m.c.