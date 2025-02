Rocchi: "Più controlli. Soprattutto in centro"

Rilancia l’appello del segretario provinciale del Sap Alessandro Patacconi il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luigi Rocchi, in un momento in cui la richiesta di controlli e di sicurezza arriva da più parti. Patacconi ha lanciato un forte messaggio, Rocchi aggiunge: "Io mi focalizzo sul centro storico. Mai come in questo momento è di notevole importanza l’incremento di controlli delle forze dell’ordine, specialmente nella zona nevralgica della citt. L’atto di vandalismo alla fontana Catalani di pochi giorni fa è solamente la punta dell’iceberg di una situazione insostenibile da tempo. Vedere il centro storico popolato da giovani è sempre una gioia e hanno il diritto di potersi divertire nei limiti della legge e del buon senso. Allo stesso tempo è fondamentale garantire la sicurezza dei cittadini e dei beni: le due cose possono tranquillamente coesistere".