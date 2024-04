Romeo vola in cadetteria e non dimentica

Tante speranze per quella in corso, ma la sorsa stagione rimarrà una delle più belle della storia recente della Fermana. Playoff accarezzati, un’alchimia quasi perfetta. Tra questi c’è Federico Romeo, tra centrocampo e attacco era sempre uno dei più pericolosi in campo. Tre gol e 5 assist con i gialloblù, per poi partire in estate verso la Juve Stabia. Fin dalle prime battute della stagione è diventato un punto fermo della squadra di Pagliuca, che nella serata di lunedì ha conquistato l’aritmetica certezza della promozione diretta in Serie B. Su Facebook, la Fermana ha fatto i complimenti alla Juve Stabia e Romeo, con un cuore, è stato tra i primi a commentare. Vola in Serie B con altri gialloblù, ma non ha dimenticato i fermani. Nello stesso girone il Brindisi degli ex Calderoni, Bunino e Grassi è ufficialmente retrocesso.