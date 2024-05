Salvatore Deodato dona un quadro alla città

Un quadro donato alla città in ricordo dell’intitolazione di una rotatoria al padre stilista calzaturiero elpidiense, Salvatore Deodato, e la pubblicazione di un articolo su Arsutoria, prestigiosa rivista di settore: Salvatore Bargallò Deodato ha consegnato il suo particolare omaggio al sindaco Massimiliano Ciarpella e al vice Andrea Balestrieri, presenti l’ex sindaco Nazareno Franchellucci (ha curato l’intitolazione), la presidente dell’Unione Stilisti Marche, Annalisa Marcucci e il direttore della scuola di formazione e della rivista Arsutoria, Matteo Pasca. "La città ha onorato la memoria di mio padre – ha detto Deodato - che col suo talento e la sua creatività ha portato lustro al mondo della calzatura". "La nostra città – ha aggiunto Ciarpella – avrà sempre nel Dna la vocazione calzaturiera che con Deodato ha toccato vette altissime". Per Pasca è importante "coltivare iniziative che facciano memoria, senza una finalità nostalgica, ma per prendere stimolo dalle figure che hanno lasciato un segno".