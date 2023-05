Salvini lancia la volata a Battilà "Spiagge, mappatura entro luglio"

Al suo arrivo, il primo a stringere la mano al vicepremier Matteo Salvini è un anziano, che gli strappa un sorriso: "Sei proprio uguale a come ti vedo in televisione". Poi i discorsi si fanno seri. Le elezioni innanzitutto: "Il cambiamento è a portata di mano – dice Salvini, con accanto il commissario regionale Mauro Lucentini e la coordinatrice locale, Gioia Giandomenico - con civici veri. La Lega ha fatto una scelta coerente di centrodestra e di competenza. Ce la giochiamo al ballottaggio e giochiamo per vincere. Pieno rispetto per tutti, ma il voto di centrodestra è solo qui. Al ballottaggio ci arriva lui (e poggia la mano sulla spalla del candidato sindaco, Gian Vittorio Battilà, che si dice orgoglioso di avere dalla sua parte il ministro delle infrastrutture per il tanto che c’è da fare per la città, ndr) poi, per chi vuole interrompere decenni di sinistra, credo che la scelta sia naturale". È soddisfatto di gestire la mappatura delle spiagge, "negata per anni. Contiamo di completare la mappatura di tutte le risorse entro luglio e se, come siamo convinti, non sono così limitate, chi vuole continuare a lavorare potrà farlo e chi volesse cambiare avrà un indennizzo". A14 e l’ennesima vittima nel solito tratto: "Abbiamo fatto più riunioni con Autostrade perché ci mettano un po’ più di soldi, per ridurre il più possibile i restringimenti delle carreggiate dove la prudenza alla guida non è mai troppa, e segnalarli al meglio". Sulla monti-mare, Salvini è ‘stalkerato’ da Lucentini ma assicura "stiamo valutando".

Alla cena leghista anche amministratori di Montegranaro. C’è Gastone Gismondi (Lega) ma pure il sindaco Endrio Ubaldi (non è tesserato Fd’I, ma non ha mai fatto mistero di votarli) che, dribbla l’incidente diplomatico, mostrando l’unica tessera che lo accomuna a Salvini, quella del Milan.

m. c.