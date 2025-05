Samb: calendario poule scudetto, sfide con Forlì e Livorno

Si conoscerà oggi il calendario della Samb per la poule scudetto che prenderà il via domenica. E’ attesa, infatti, nelle prossime ore la comunicazione della Lnd su giornata di riposo e incroci. Oltre a domenica 11 maggio, infatti, le partite si disputeranno mercoledì 14 e domenica 18 maggio. Eusepi e compagni sono stati inseriti del girone due insieme a Forlì e Livorno. La prima classificata di ogni raggruppamento e la migliore seconda disputerà la semifinale con gara di andata e ritorno (25 maggio -1 giugno) mentre la finale si disputerà in campo neutro l’8 giugno. Forlì e Livorno si sono aggiudicati rispettivamente i gironi D ed E. Il triangolare 1 vedrà protagoniste Bra, Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi, mentre il 3 Guidonia, Casarano e Siracusa. E la Samb vuole ben figurare come ha tenuto a precisare in sala stampa un Ottavio Palladini scuro in volto dopo la sconfitta con la Civitanovese nell’ultima giornata della regular season. "Affronteremo -ha detto- squadre molto forti come Forlì e Livorno e non volgiamo fare figuracce. Si tratta della terza volta che disputo da allenatore quest’appendice di campionato e bisogna farci trovare pronti. Mi piacerebbe, infatti, giocare il prossimo anno con lo scudetto sul petto".

Questo pomeriggio i rossoblù riprenderanno ad allenarsi al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli. Da valutare le condizioni di Paolini, Zini e Zoboletti usciti malconci dal match con la Civitanovese. Nella poule scudetto l’intenzione di Palladini è sempre quella di confermare tra i pali Semprini che si è disimpegnato egregiamente anche con la Civitanovese. Ma anche il 2006 Tataranni ha dimostrato di possedere i requisiti giusti per una maglia da titolare. Da questa settimana il diesse De Angelis e Palladini si siederanno intorno ad un tavolo per stilare la lista dei riconfermati per il prossimo campionato di Serie C. Diversi i nomi in ballo. Sei sono i rossoblù già sicuri di restare e che vantano un accordo anche per la stagione 2025-2026: Orsini, Eusepi, Candellori, Sbaffo, Kerjota e Zoboletti. A questi si potrebbero aggiungere Pezzola, Gennari, Guadalupi, Paolini e Moretti. Anche Toure è nella lista dei papabili ma il centrocampista classe 2005 vanta anche richieste da formazioni di categoria superiore.

Benedetto Marinangeli