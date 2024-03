San Benedetto si arrende a Modena. Ma al Mandela vince la passione

Altra giornata di grande rugby a San Benedetto quella andata in scena domenica scorsa. Al Campo Mandela si è svolta infatti la gara di Serie B tra la FiFa Security Unione Rugby San Benedetto e Modena Rugby 1965 finita con il risultato di 10-48. Un match decisamente complicato per l’Unione Rugby che ha faticato enormemente a trovare spazi e ha ceduto tanto terreno agli avversari. I modenesi alla lunga sono risultati superiori in mischia e touche mentre i rossoblù sono riusciti a realizzare una sola meta e un calcio di punizione negli ottanta minuti di gioco. Gli ospiti hanno pressato con ordine e costanza un’ottima difesa rossoblù che però, nonostante impegno e la tenacia, non è riuscita a contenere i ripetuti attacchi che hanno permesso alla squadra emiliana di realizzare 8 mete e di trasformarne 4. Una battuta d’arresto per l’Unione Rugby che perde una posizione e scende al sesto posto in classifica. I rossoblù sono scesi in campo con la seguente formazione Russo, Pellei, Di Marcantonio, Del Prete, Valentini, Gianfreda, Paoloni, Alemanno, Genovese, Di Bartolomeo, Mistichelli, Palavezzati, Fulvi, Tosti, Vaccari; a disposizione Tallè, Muratore, Di Donato, Coppa, Alessiani, Sioli, A. Del Prete. Prossimo appuntamento in programma domenica 24 marzo e vedrà la FiFa Security U.R. San Benedetto impegnata fuori casa contro il Colorno Rugby. Ma la domenica di sport e rugby era iniziata già nelle prime ore del mattino visto che al Mandela s era svolto il raggruppamento regionale del Minirugby. Una partecipazione importante di ben 300 piccoli atleti tra i 3 e i 12 anni, in rappresentanza di 11 squadre.