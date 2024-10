San Crispino: il programma di oggi

Oggi, giorno di San Crispino, la comunità elpidiense si ferma per onorare il Santo Patrono. Oltre al momento religioso, con la solenne celebrazione eucaristica (ore 18, alla Ss Annunziata) e la processione per le vie del centro, con piccolo spettacolo pirotecnico finale nel piazzale antistante la chiesa, la giornata è caratterizzata da varie iniziative di festa e divertimento. A partire da quelle promosse dalla locale Cna, visto che "da tempo siamo partner del comitato festeggiamenti San Crispino Eventi – specifica il presidente del direttivo zonale, Gaetano Pieroni – e anche quest’anno saremo presenti, per il consueto appuntamento dedicato ai più piccoli, un laboratorio di pizza". In collaborazione con l’Associazione di Quartiere Cretarola, dalle 10, in piazza Garibaldi, la Cna aspetta i bambini per un laboratorio culinario, "grazie ai nostri associati che si mettono sempre a disposizione" commenta Andrea Caranfa direttore Cna Fermo. La pizzeria ‘A tutta pizza’ di Francesca Faggio mette a disposizione l’impasto e, con il suo staff, assisterà i bambini che vorranno cimentarsi a stendere e farcire le pizzette, che saranno cotte nei forni forniti dalla rosticceria ‘I Sapori del Borgo’. Alle 16, una sfilata di moda e una mostra canina, mentre alle 22, in via Regina Elena, chiusura in musica con i Just For Funk. Intanto, l’altroieri ha preso il via lo StoccoFest con degustazione di stoccafisso nei ristoranti: Il Gambero, Festa Restaurant, Le Grottacce osteria pizzeria, Trattoria Trentasette, ristorante pizzeria Cocoon, Ciak Brasserie, rosticceria ‘I Sapori del Borgo’, chalet Tropical, chalet Papillon, Ristorante San Crispino.