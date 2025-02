Schianto in autostrada: grave trauma facciale per un 60enne

Nel tamponamento tra due piccoli autocarro accaduto ieri pomeriggio sulla carreggiata nord dell’Autostrada, in zona Ponte Nina, sono rimasti feriti i rispettivi conducenti dei mezzi. L’autista del Citroen Berlingo, è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato estratto dal personale dei vigili del fuoco di San Benedetto. Avendo subito un grave trauma facciale, il sessantenne di San Severino è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Ancona. Il velivolo è atterrato sulla carreggiata autostradale per far scendere il personale sanitario e poi si è diretto al campo sportivo di Marina di Altidona, dove ha atteso l’arrivo dell’equipaggio della potes-118 di San Benedetto che ha stabilizzato il paziente. Il conducente del furgone tamponato, un Fiat Ducato, è rimasto contuso ed è stato trasportato all’ospedale di San Benedetto dalla Croce Verde. La viabilità è stata interrotta in entrambe le carreggiate nel momento dell’atterraggio e del decollo dell’eliambulanza, mentre la carreggiata nord, interessata dal sinistro, è stata chiusa per circa mezz’ora. Per i rilievi è intervenuta la polizia autostradale di Porto San Giorgio e il personale della società Autostrada per l’Italia che si è occupata della riattivazione della viabilità.