Schianto sulla Valdete. Muore giovane mamma

Stava andando al lavoro insieme ad una collega quando, per cause ancora in corso d’accertamento, la sua auto si è scontrata violentemente contro un autoarticolato adibito al trasporto rifiuti. Un tragico schianto mortale in cui perso la vita Eleonora Dolci, 33 anni, di Civitanova Marche. Erano da poco passate le 9 quando la giovane stava percorrendo la strada provinciale Valdete in direzione monti. Giunta all’altezza di contrada Camera, in territorio di Fermo, la vettura è entrata in collisione con il mezzo pesante. Lo schianto è stato tremendo ed entrambi i veicoli sono finiti fuori strada. Sul posto, allertati da un automobilista di passaggio, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce azzurra di Porto San Giorgio con due ambulanze e automedica. Con loro anche i vigili del fuoco di Fermo, la polizia municipale e la polizia di Stato. Tre le persone coinvolte nell’incidente, la 33enne al volante dell’auto, una ragazza che viaggiava con lei sul lato passeggero, e l’uomo che era alla guida del mezzo pesante. Purtroppo per la giovane automobilista non c’è stato nulla da fare ed è praticamente morta sul colpo. La ragazza che era con lei in macchina è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Solo qualche contusione invece per l’autista dell’autoarticolato. La strada è rimasta temporaneamente chiusa, creando lunghe code e disagi al traffico.

Eleonora aveva 33 anni. Era mamma di un bambino e una bambina, rispettivamente di 6 e 7 anni. Era nata a Montecosaro e da qualche mese era tornata al suo paese d’origine, insieme alla sua famiglia e al marito Daniele Montironi. Per anni però hanno vissuto a Civitanova Marche, in via Colombo, zona Fontespina. Eleonora era una dipendente del Mc Donald di Civitanova Marche, poi, per un periodo, aveva lavorato al punto vendita Acqua e sapone di Fontespina e recentemente era tornata ad occupare la stessa posizione lavorativa al Mc Donald di Campiglione di Fermo. Le sue colleghe, sconvolte e con le lacrime agli occhi, non se ne fanno una ragione: "Era simpatica, disponibile, gentile. Anche se lavoravamo insieme da qualche settimana siamo distrutte, non ci possiamo credere". I primi squilli del tragico destino che attendeva Eleonora si erano fatti sentire appena tre settimana fa, quando sua suocera aveva avuto un incidente: era stata investita sulla statale 16, all’altezza di Fontespina, da una vettura e aveva riportato alcune fratture. Ieri invece è toccato a lei e nel modo peggiore.

Fabio Castori