Scontro sulla Statale Adriatica tra auto e bici: grave un ciclista

Un ciclista di 79 anni è stato portato in eliambulanza all’ospedale di Ancona a seguito dei traumi riportati cadendo dalla sua bicicletta, dopo la collisione con un’auto. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di ieri, lungo la strada Statale Adriatica all’altezza del territorio comunale di Campofilone. L’anziano in sella alla sua bici e residente a Sant’Elpidio a Mare, stava pedalando in direzione sud, quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con un’auto che viaggiava nello stesso senso di marcia. Nell’impatto il ciclista è stato sbalzato a terra battendo violentemente sull’asfalto. Immediati i soccorsi prestati dal personale sanitario e medico della Croce Verde Valdaso e del 118 di San Benedetto del Tronto. L’uomo è stato soccorso in stato confusionale ma cosciente, con una ferita alla testa. Lamentava dolore in varie parti del corpo ammettendo ai sanitari, di non ricordare cosa fosse accaduto. Il personale medico ha ritenuto opportuno disporre per lui, il trasferimento all’ospedale regionale in eliambulanza. L’elicottero è atterrato al campo sportivo di Pedaso, dove l’uomo è stato caricato per il volo dopo aver ricevuto le prime cure.

Paola Pieragostini