Scuola e teatro, doppia assemblea con i cittadini

Un doppio appuntamento

per conoscere lo stato di avanzamento di due opere e i due situazioni cu cui molto si sta parlando in campagna elettorale. L’Amministrazione Comunale di Monte Urano infatti lunedì e martedì prossimo ha indetto una doppia assemblea pubblica che presentare due progetti di grande attualità come la scuola e il cine teatro Arlecchino. Partiamo dall’assemblea di lunedì 22 aprile alle 21,15 presso la Sala Riunioni Comunale che avrà la centro del tema la presentazione del progetto definitivo della nuova scuola. Si renderanno noti i dettagli del nuovo plesso scolastico e la sua

importanza per il futuro dei nostri ragazzi. Il giorno successivo,

sempre alla stessa ora ma presso la sede del Centro Sociale Quartiere Stadio ci sarà la presentazione del progetto di fattibilità del centro polifunzionale Cine-Teatro Arlecchino, quale spazio culturale e aggregativo per la cittadinanza. L’obiettivo dell’Amministrazione con queste due riunioni è quello di fornire quante più

informazioni possibili e complete sui progetti in corso e, da questo, l’invito alla partecipazione rivolto alla cittadini che potranno

dunque approfondire i contenuti con

i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale e con i tecnici presenti.

r. c.