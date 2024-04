Due semafori intelligenti a Porto San Giorgio, ecco dove

Porto San Giorgio (Fermo), 28 maggio 2016 - Non sarà soltanto il semaforo di piazza San Giorgio ad essere posto sotto controllo per rilevare le infrazioni di chi passa con il rosso, ma anche quello che si trova più a nord e precisamente all’incrocio della statale Adriatica con via Milano, la strada che va verso il mare, e via Sangallo che conduce in collina.

In entrambi i semafori verifiche su tutti i lati e in tutte le direzioni. Lo precisa l’Amministrazione comunale nell’annunciare che: “è stato firmato il contratto di appalto per l’affidamento del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche”.

In pratica ha adottato il “Progetto integrato di sicurezza stradale” proposto dalla “Safety21”, la società che, risultata seconda nella gara espletata dalla Stazione appaltante, è stata dichiarata vincitrice dal Consiglio di Stato a cui ha presentato ricorso, dopo che le era stato respinto dal Tar. L’allestimento delle telecamere in un secondo semaforo, non previsto dal bando, costituiva un elemento aggiuntivo e migliorativo dell’offerta in sede di gara da parte della stessa Safety.

I dispositivi, che saranno installati il 6 giugno, documentano tutta la dinamica dell’infrazione con filmati che riprendono sia i momenti ad essa precedenti che quelli successivi. Operano in ogni condizione ambientale ed anche di notte. Nella stessa inquadratura vengono riportati il veicolo con la targa in evidenza e la lanterna rossa del semaforo accesa.

I vigili urbani acquisiscono direttamente i video delle infrazioni tramite un collegamento telematico. Il multato potrà consultare sul sito Internet del Comune il filmato che lo riguarda: “Gli apparati – precisano dall’Amministrazione comunale - sono omologati dal ministero dei trasporti e rispettano le norme in fatto di privacy e sicurezza: le immagini saranno accessibili solo al personale della polizia municipale e, nel caso di infrazioni, rese disponibili via web esclusivamente agli automobilisti contravvenzionati”.

Accanto alla realizzazione di “semafori intelligenti” per sanzionare, l’Amministrazione preannuncia l’attuazione di un’iniziativa per prevenire, con il progetto “Ti voglio bene”: “Il progetto – spiega - si articolerà in una serie di attività che coinvolgeranno l’intera popolazione, a partire dagli alunni delle scuole, con l’obiettivo di sensibilizzare alla sicurezza in strada”.