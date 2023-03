Serata a teatro in omaggio a Lucio Dalla

Omaggio a Lucio Dalla: alle ore 21,15 di sabato 4 marzo, concerto al teatro comunale: "Proponiamo questa serata a 80 anni dalla nascita di un artista che è considerato uno dei più importanti, innovativi e versatili cantautori italiani". L’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti, presenta il concerto in onore di Lucio Dalla.

"Sarà una serata speciale – aggiunge Lanciotti – in cui celebreremo le sue canzoni, la sua genialità". L’iniziativa, che è patrocinata dal Comune e si svolge in collaborazione con ’Cantiere eventi’, vedrà sul palco il gruppo ’Fra Luna e Mare – omaggio a Lucio Dalla’ composto da Lorenzo Girelli (voce e chitarra acustica), Michele Sperandio (batteria), Davide Di Luca (chitarra elettrica e acustica), Manuel Coccia (tastiere e synth), Ivo Falasca (basso elettrico) e Daniele Mancini (sax).

L’intento dell’iniziativa è quello di omaggiare il cantautore con l’auspicio di riaccendere nuove emozioni.

Il progetto si sofferma sui brani più noti di Dalla: da 431943 a Piazza Grande, passando per i tanti capolavori presenti nella triade composta dagli album Com’è profondo il mare, Lucio Dalla e Dalla che dal 1977 al 1980 hanno letteralmente riscritto le regole della canzone italiana d’autore, fino ad arrivare alle canzoni più significative della sua ultima parte di carriera, tra cui Attenti al lupo, Caruso, Le rondini e Tu non mi basti mai.

"Sul piano artistico – spiegano gli organizzatori – grande è stato il lavoro sia per rendere al meglio le atmosfere e le tensioni delle versioni originali che per aggiungere, elementi musicali nuovi e il carattere dei componenti della band". Biglietto d’ingresso 10 euro, ridotto 8 per under 14 e soci del ’Cantiere musicale’.