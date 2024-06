"Sicurezza, telecamere e vigilanza privata"

"Ci stiamo lavorando con assiduità tenendoci sempre in stretto contatto e collaborando con prefettura, questura, forze dell’ordine". Così il sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, risponde alla domanda rivoltagli per sapere se la sua l’amministrazione sta oppure no predisponendo un piano sulla sicurezza specifico per il periodo estivo, quando le problematiche da tener sotto controllo si moltiplicano rispetto al resto dell’anno. "In ogni modo – precisa Vesprini – la necessità di aggiornare e potenziare i sistemi atti a garantire la sicurezza non riguarda soltanto0 il nostro Comune bensì tutte quante le località della costa, come di recente è stato chiarito in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica". Insomma come si usa dire "Mal comune dei paesi costieri mezzo gaudio". Vesprini riferisce poi che: "In sede di riunione del comitato provinciale su proposta del Prefetto i primi cittadini delle località costiere, ivi compreso naturalmente Porto San Giorgio, le forze dell’ordine e le associazione di categoria hanno deciso di sottoscrivere un protocollo d’intesa atto ad individuare le strategie più efficaci a rinforzare in via preventiva il rispetto della legalità da parte dei gestori e della clientela". Questo secondo il sindaco sangiorgese è un primo passo riferibile al controllo sia dell’esecuzione degli spettacoli che della movida.

Quali altri passi l’amministrazione comunale pensa di effettuare in maniera autonoma, ma informandone la prefettura, nel campo della sorveglianza e della sicurezza?

"Certamente il potenziamento della video sorveglianza allestendo delle telecamere nelle zone più sensibili della città che ne sono ancora sprovviste, Il primo stralcio dell’investimento sarà attuato in via XX Settembre e in piazza Gaslini".

Per le stesse finalità vi sono altre iniziative che intendete assumere?

"Una che secondo me, è molto importante: consiste nella ricerca di quegli operatori commerciali che hanno badato per conto proprio a garantirsi la sicurezza rivolgendosi alla vigilanza privata. Vorrei chiedere loro la disponibilità a collaborare con il Comune unendo le forze o quanto meno coordinarle in modo tale da proteggere un’area più vasta". Questa possibilità di collaborazione pubblico privato per quanto attiene la sicurezza è previsto e regolato nel protocollo d’intesa a cui sopra abbiamo fatto cenno.

Silvo Sebastiani