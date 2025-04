Le dragonesse di Infinitæ odv sono tornate in mare a bordo di due imbarcazioni, nel fine settimana, in occasione del decennale della Giornata Nazionale della Salute dalla Donna, di cui la Fondazione Atena onlus è stata promotrice presso il Ministero della Salute. Trenta donne operate di tumore al seno e supporter, della squadra di Dragon Boat di Infinitæ, con maglietta celebrativa dell’evento si sono ritrovate nello specchio di mare dei Marinai d’Italia per un ‘Fiume in Rosa’. La giornata nazionale della salute femminile (data ufficiale è il 22 aprile) permette alle donne di avere accesso a informazioni e a screening gratuiti sul territorio nazionale, grazie all’adesione di numerosi ospedali, strutture sanitarie e associazioni locali. Anche le Infinitæ, associazione che si occupa di supportate le donne operate per un tumore al seno, hanno dato il loro contributo all’iniziativa ‘Fiume in rosa’ che ha coinvolto 44 città d’Italia.

"Lo slogan che ci ha accompagnato - spiega la presidente Rachele Zeppilli, presidente - è stato #concentratisullatuasalute. Un messaggio che accompagna anche tutta la nostra attività di sostegno alle donne nel periodo post clinico, al termine delle terapie oncologiche". Per il Comune di Porto Sant’Elpidio è stato presente all’evento l’assessore ai servizi sociali e al bilancio Marco Traini. "Per noi Infinitæ quella giornata - sottolinea la capitana della squadra di Dragon Boat, Barbara Ferroni - è stata anche il momento del battesimo del mare per le nuove dragonesse che abbiamo accolto col nostro ponte delle pagaie". L’evento sportivo annuale pone al centro la salute femminile e la prevenzione sanitaria, testimonia solidarietà a coloro che hanno problemi, incoraggiando le donne ad avere cura della propria salute, invitando a un maggiore impegno per la tutela della salute femminile.