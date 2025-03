Sorpreso mentre scappava in sella a una moto rubata

I carabinieri del Comando provinciale di Fermo, hanno portato a termine una serie di operazioni che hanno consentito l’identificazione e la conseguente denuncia di diversi individui protagonisti di reati predatori. In un episodio, avvenuto a Fermo nella tarda serata, un 24enne magrebino, già noto per precedenti di polizia, è stato sorpreso da un residente mentre si allontanava da un casolare con un motociclo da cross Yamaha, risultato rubato. La prontezza del cittadino e il tempestivo intervento dei militari dell’Arma hanno permesso il recupero del veicolo, successivamente restituito al legittimo proprietario. Ma l’attività dei militari impegnati in diverse azioni in tutta la provincia non si ferma qui.

A Porto San Giorgio invece i carabinieri hanno denunciato un 22enne marocchino per furto aggravato. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine e soggetto a misura di obbligo di dimora, è stato riconosciuto grazie all’analisi dei filmati di videosorveglianza, dopo aver sottratto una bottiglia di liquore da un supermercato. A Montegranaro, un altro episodio ha visto i militari dell’Arma denunciare un 51enne del posto per furto aggravato. L’uomo, riconosciuto grazie a una positiva identificazione fotografica, si era introdotto arbitrariamente all’interno di un edificio di un’associazione per la cura di animali. Qui, dimostrando anche poca empatia nei confronti di chi spende il proprio tempo libero accudendo le bestiole meno fortunate, ha deciso di sottrarre circa 60 euro dalla borsa di un membro dell’associazione. Infine, a Montottone, i carabinieri hanno identificato e denunciato un pensionato di 88 anni per essersi appropriato di 200 euro presso uno sportello bancomat automatico e che erano stati dimenticati incautamente, dopo il prelievo, da un giovane del posto. L’anziano è stato riconosciuto grazie alle riprese delle videocamere presenti e denunciato per furto alla competente Procura della Repubblica.

Fabio Castori