Spaccata: svaligiano la tabaccheria

Hanno atteso il momento propizio, hanno divelto la serranda con un grosso piede di porco e, con un piccone, hanno sfondato la porta a vetri. Una volta dentro hanno arraffato denaro, gratta e vinci e sigarette per poi darsi alla fuga. Colpo grosso nella notte alla tabaccheria N.9 di Matteo Perticarini, situata all’angolo tra via Marco Polo e via XX Settembre. Il furto con spaccata è stato messo a segno intorno alle 4,30 quando due uomini incappucciati sono entrati in azione arnesi alla mano. E’ stata un’azione rapida e da professionisti quella effettuata dai banditi, che sicuramente avevano pianificato tutto nei minimi dettagli. I malviventi hanno scardinato la serranda, sono riusciti ad alzarla e, a quel punto, hanno sfondato il vetro della porta per poi intrufolarsi all’interno dei locali. Una volta dentro, hanno puntato la cassa e si sono impossessati del denaro contante, poi hanno trafugato sigarette e gratta e vinci, per un valore approssimativo di 10.000 euro. Una volta arraffata la refurtiva, i ladri sono poi fuggiti approfittando del buio e del fatto che a quell’ora non c’era nessuno in giro. Ad accorgersi del furto è stato il titolare che, nella mattinata, si è recato nel suo esercizio commerciale per l’apertura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per dare un nome e un volto ai due banditi. La pista più battuta e quella dei pendolari del crimine, di una banda specializzata venuta da fuori regione. Non è escluso un terzo complice.

f.c.