Spacciava cocaina, in casa aveva soldi e altri 15 grammi

Lo hanno sorpreso mentre spacciava una dose di cocaina e la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altra droga e denaro provento del mercato illecito. L’operazione è stata messa a segno dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo che hanno svolto servizi specifici per contrastare lo spaccio e il consumo di droghe sul territorio. In particolare, i militari dell’Arma di Porto Sant’Elpidio hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Fermo un 52enne elpidiense, resosi autore della cessione di una dose di cocaina in favore di un 58enne del posto, che è stato segnalato alla competente prefettura quale assuntore di stupefacenti. I carabinieri oltre al perquisire i due individui coinvolti, hanno proceduto al controllo dell’auto e dell’abitazione del pusher, rinvenendo ulteriori tre involucri in cellophane del peso complessivo di 15 grammi contenenti cocaina nonché la somma in contanti di 540 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita di spaccio. Analoga attenzione è stata dedicata al contrasto del fenomeno del consumo delle sostanze stupefacenti e nel corso dei mirati servizi sono state dieci in tutto, le persone segnalate alla prefettura di Fermo per detenzione e uso di sostanze stupefacenti per i successivi provvedimenti del caso, ovvero la sospensione e il divieto di ottenere la patente di guida, il porto d’armi, il passaporto e la carta di identità per l’espatrio e il permesso di soggiorno per stranieri.