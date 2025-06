Motocross, il team Red Racing ancora a podio

Ancora podi per il Team Red Racing, società con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, nei diversi Campionati regionali Fmi di motocross. Nel Campionato regionale Marche-Abruzzo Fmi che si è corso sul tracciato ‘Le Fornaci’ dell’ex pilota pluri vincitore di molti premi internazionali, italiani, regionali e trofei Gianni Gismondi di Lanciano, per il team è sceso in pista Taino Felici nella categoria Superveteran Mx2 con due ottimi terzi posti di manche che lo vede per la seconda volta salire sul terzo gradino per il campionato Fmi di categoria e secondo per quello marchigiano nella classifica generale. Mentre nel Campionato regionale Fmi Emilia Romagna Epoca nella categoria G-Over sul tracciato ‘Monte Micheloni’ di Lesignano Dè Bagni, continua la marcia positiva dell’inarrestabile Gianluca Credi, che già dalle qualifiche della mattinata stravince le qualifiche, prima e seconda batteria vincendo così l’assoluta di giornata e salendo sul gradino più alto del podio confermando anche la tabella rossa di leader nel campionato. C’è poi da segnalare sul tracciato del ‘Miravalle’ Montevarchi per il Campionato regionale Toscano Fmi il pilota del Red Racing Claudio Simonini nella categoria Superveteran Mx1 che ha vinto entrambe le batterie e addirittura si è aggiudicato l’assoluta di giornata salendo sul gradino più alto del podio e alzando anche la tabella rossa di leader di Campionato regionale Toscano. Infine, nelle minimoto giornata sfortunata per Michele Barbizzi che sul circuito internazionale di Aprilia nel comune di Latina nel Lazio, nella terza prova di Campionato ‘Marco Simoncelli’ dopo una buona qualifica della mattina, le due manche sono state sfortunatissime visto che nella prima e nella seconda quando viaggiava nelle prime posizione due cadute lo hanno costretto quasi al ritiro, sperando che la prossima le cose migliorino.

a.c.