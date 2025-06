Team Red Racing, un altro weekend pieno di successo

Ogni settimana è una girandola di emozioni per il Team Red Racing, società con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, nei campionati Fmi e Uisp arrivano i podi di Ivan Lucarelli, Gianluca Credi e Alessandro Cevolani. Continua la marcia positiva di Ivan Lucarelli nel Campionato regionale Uisp Marche. Infatti, domenica scorsa sul tracciato ‘Alvaro Peverieri’ dell’ Acquasanta di Jesi in occasione della terza prova di campionato il pilota Ivan Lucarelli nella categoria Agonisti-Esperti Over 40 con due primi posti ha portato a casa la vittoria salendo sul gradino più alto del podio e del campionato. Nella stessa categoria, Matteo Ottaviani non ha disputato la seconda manche per un problema tecnico che purtroppo lo ha relegato nella quinta piazza di giornata. Mentre nella categoria Amatori Mx1 uno sfortunato Nicola Bugiolacchi è stato costretto al ritiro in partenza per problemi alla moto e nella seconda batteria con il muletto è comunque riesce a chiudere in quinta posizione, risultato che lo ha portato a fissare l’ottava posizione assoluta di giornata. Nella categoria Hobby Over 40 Alessandro Marconi anche lui poco fortunato chiude in quinta posizione assoluta di giornata, mentre nella categoria Amatori Over 40 Diego Piersigilli ha fatto registrare una quinta posizione assoluta di giornata. Passando al Campionato italiano Epoca, che si è corso sul tracciato di Chiusdino (SI) Gianluca Credi ha inanellato una prestazione di nota cogliendo ancora un secondo posto assoluto nella categoria G1 salendo così sul secondo gradino del podio e mantenendo ben salda la seconda posizione del campionato. Nella categoria E4 Alessandro Cevolani cogli un ottimo secondo posto a pari punti ma considerato che qui non vale la legge della seconda batteria, ma l’età di differenza degli avversari, è costretto a salire sul terzo gradino del podio.