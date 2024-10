Spaventoso incidente in A14. Quarantenne esce senza un graffio

Provoca un incidente autonomo in autostrada A14 e ne esce illeso, ma rifiuta di sottoporsi all’alcol test. E’ accaduto nella serata di giovedì, quando un quarantenne lucano era alla guida di un furgone e stava percorrendo l’autostrada in direzione nord. Erano le 22.30 circa dell’altra sera, quando l’uomo ha perso il controllo del mezzo, finito fuori strada contro il guardrail che ha letteralmente attraversato il furgone nella parte inferiore. L’incidente si è verificato nel tratto di autostrada compreso tra Pedaso e Porto San Giorgio, subito raggiunto dal personale di soccorso.

Sul luogo infatti sono giunti i volontari della Croce Verde Valdaso, medico e sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio. Il quarantenne, uscito autonomamente dall’abitacolo del furgone, è stato preso in cura dal personale medico che ha accertato la non gravità delle sue condizioni, nonostante lo stato in cui era stato ridotto il suo furgone dallo spaventoso schianto. L’uomo però, già in stato di agitazione, è passato all’irritabilità, quando è stato invitato dagli agenti a sottoporsi all’alcool test, rifiutando di soffiare nel boccaglio. A fronte della trattativa di convincimento, il quarantenne è rimasto fermo nella sua intenzione, rinunciando anche al trasferimento al pronto soccorso per effettuare i controlli consigliati a seguito dell’impatto. L’uomo è stato pertanto preso in carico dalla polizia.

Paola Pieragostini