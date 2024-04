Spedalieri torna al centro della difesa. Eleuteri dovrebbe rivedersi tra i convocati

Jonathan Spedalieri è tornato a pieno regime. Il difensore scuola Fiorentina e Napoli è tornato in campo per uno spezzone nel finale della partita contro il Rimini. Mancava dallo scorso 3 febbraio, quando dopo il match contro il Cesena, accusò il problema al ginocchio che lo costrinse a stare lontano dal campo per quasi due mesi. Contro i romagnoli è entrato nell’insolita posizione di terzino destro, con Heinz in mezzo. Invece contro la Torres, complice la squalifica di Santi, si riprenderà la maglia da titolare al centro della difesa. Eleuteri è sulla buona strada. L’esterno da giorni è tornato ad allenarsi in gruppo dopo lo strappo che si era procurato contro l’Olbia e sarà a disposizione di Mosconi per la prima volta: contro la Torres dovrebbe tornare tra i convocati, probabile uno spezzone in corso.