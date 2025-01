Steat, prima corsa per Roma: "Una possibilità in più al territorio"

Un collegamento veloce, comodo, un viaggio che avvicina Fermo a Roma. È partito ieri il primo pullman Steat verso la capitale, un collegamento che si è voluto con tutte le comodità. Per ogni postazione è prevista una presa di corrente per caricare i dispositivi elettronici, così come si può viaggiare col proprio animale domestico, purché dotato di trasportino. Vista la lunghezza del viaggio è previsto anche il bagno, su autobus euro 6 che il presidente della Steat, Remigio Ceroni, ha fortemente voluto dedicare al collegamento con Roma. Il servizio Steat è stato messo in piedi con Francesco Reali, a collegare Tivoli, stazione Tiburtina e l’aeroporto di Fiumicino. Le fermate locali sono Fermo, Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto San Giorgio, Pedaso, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Porto D’Ascoli e Mosciano Sant’Angelo. Il viaggio di quattro ore, appunto, sarà coperto da sei coppie giornaliere di autobus, chi prenota entro la fine di febbraio avrà uno sconto del 30 per cento, si prenota sul sito www.frecciaroma.it. I biglietti sono modificabili e annullabili, con rimborso, fino a 24 ore prima della partenza. "E’ un servizio di assoluta qualità, spiega il presidente Ceroni, che ieri abbiamo inaugurato. È un servizio nuovo che abbiamo fortemente voluto e che siamo in grado di coprire, per offrire al territorio una possibilità in più. Del resto questa è la missione di Steat, coprire le distanze in serenità, con mezzi comodi ed ecologici, in assoluta sicurezza".