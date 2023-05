Storie di rinascita Ecco il corto ‘La terra trema’

Un piccolo film, per raccontare una storia di rinascita e di coraggio. Sarà presentato alla Sala degli Artisti sabato alle 17, in anteprima nazionale, il cortometraggio ‘La terra trema’, una storia che arriva dal cuore della terra sconvolta dal sisma del 2020. In questo corto scritto da Gianluca Franceschetti e codiretto da Gianluca Franceschetti e Giovanni Lani, in forma poetica si racconta la vicenda umana della coppia di ‘artisti della carta’, Catharina e Natan, cartai e pittori provenienti da Israele, che hanno vissuto il disastro del terremoto con forza e, incredibilmente, armonia e vicinanza con la natura magica dei Monti Sibillini ed hanno deciso di restare e continuare a lavorare la carta nonostante la loro abitazione fosse stata completamente distrutto. La coppia si è trasferita nelle Marche nel 1999, scegliendo le montagne intorno alla città di Amandola. Le loro famiglie non sono estranee alla catastrofe, poiché i loro genitori e nonni hanno sofferto durante la Shoah. "Una storia di resilienza alle avversità della vita e della natura attraverso l’arte, dice Gianluca Franceschetti autore dei testi e co-regista, "e l’amore per i monti Sibillini, autentico angolo di paradiso in cui i due artisti israeliani hanno trovato un luogo di elezione per la loro arte, nonostante il terremoto che nel 2016 ha letteralmente distrutto la loro casa". "Il gesto fisico di Natan nel fare la carta, commenta Giovanni Lani, co-regista e autore delle riprese, promana una sacralità che fa percepire il senso del dialogo che c’è tra materia e uomo. La delicatezza di Catharina nello scegliere fibre e forme, ci rende partecipi con semplicità degli atti creativi che lei e Natan compiono nel portare avanti la loro arte". Alla presentazione saranno presenti i due autori ed i protagonisti del cortometraggio.