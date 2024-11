Studenti e imprenditori si incontrano al Pmi Day : "Qui c’è il nostro futuro"

Ancora una volta il Pmi Day, giunto alla 15esima edizione, promosso dal comitato Piccola Industria di Confindustria Fermo è riuscito a mettere in contatto scuole e aziende, creando occasioni di incontro di vite aziendali e produttive che i giovani studenti dell’Ipsia Ricci, dell’Itet Carducci Galilei, del liceo Scientifico Tco di Fermo hanno potuto scoprire e toccare con mano. Quattro le aziende leader nei loro settori che sono state protagoniste di questa edizione del Pmi Day nel fermano: Santoni di Montegiorgio, Dami di Sant’Elpidio a Mare, Elitron di Monte Urano ed Eurobuilding di Servigliano. "Il Pmi Day rappresenta per gli imprenditori il momento per condividere con i giovani il loro impegno per la diffusione della cultura d’impresa" spiega Marco Carassai (presidente comitato Piccola Industria). "Per noi gli studenti rappresentano il futuro. Non possiamo come imprenditori solo lamentarci della distanza tra formazione e necessità di figure preparate – prosegue Carassai - dobbiamo metterci a disposizione. Il Pmi Day è un giorno simbolico, poi c’è l’impegno quotidiano". Quest’anno, l’iniziativa ha ruotato intorno al concetto del ‘costruire’ declinato in più maniere: significa saper per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani; ma anche innovazione e uso di nuovi strumenti digitali e l’intelligenza artificiale al servizio di creatività e conoscenza; è dialogo e scambio tra culture diverse per consolidare conoscenza e rispetto reciproco; creare relazioni positive nella scuola, nella professione e nella società; infine, sostenibilità utile al benessere delle generazioni future". E anche quest’anno, per gli studenti è stato stimolante e coinvolgente aggirarsi nelle aziende, sentirsi spiegare i passaggi produttivi, organizzativi, gestionali e confrontarsi con imprenditori pronti a soddisfare ogni loro curiosità e fugare ogni remora sul lavoro in azienda: "Il Fermano ha molto da offrire ai suoi giovani. Per questa edizione – spiega Carassai - abbiamo scelto aziende di settori che vanno dall’edilizia alla meccanica passando per gli accessori: imprese dove la capacità manifatturiera si abbina a progresso tecnologico, innovazione, uso di macchinari che richiedono competenze e formazione continua". Alla conferenza di chiusura, ospitata nella Santoni srl, di Montegiorgio, erano presenti il presidente di Confindustria Fermo, Fabrizio Luciani e il presidente della Provincia, Michele Ortenzi. Per il Comitato Piccola Industria l’attività di orientamento dei giovani prosegue il 6 dicembre con l’ultimo appuntamento del Work Experience Tour, format che permette ai giovani laureandi di entrare nelle migliori imprese del Fermano e confrontarsi con proprietà e manager aziendali.

Marisa Colibazzi