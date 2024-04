Sutor e Porto Sant’Elpidio conquistano un posto ai playoff

Buone notizie per le squadre fermane della serie C unica di pallacanestro, sia la Sutor che il Porto Sant’Elpidio Basket sono riuscite ad agganciare i play off. La Sutor Montegranaro ha lasciato nell’ultima giornata della stagione regolare i due punti sul parquet umbro di Gualdo Tadino al termine di una partita molto equilibrata. Primo parziale tutto di marca gualdese, i canestri di Marini e le triple di Uranga permettevano ai padroni di casa di piazzare il primo allungo di serata scappando via sul +9 a fine primo periodo sul 20-11. Nella seconda frazione la Sutor cambiava completamente registro trascinata in attacco da Capitan Nessi (14 punti nei secondi 10’) e alzando l’asticella nella metà campo difensiva. Cambio di passo sicuramente importante che consentiva ai ragazzi di coach Coen di arrivare all’intervallo lungo in vantaggio di 4 lunghezze: 35-39. Nel terzo periodo le difese sovrastavano gli attacchi che faticavano molto a girare e il parziale di 13-10 ne era la dimostrazione: le fiammate offensive gialloblù si limitavano a due triple realizzate da Merlini e Passarini. All’ultima pausa il punteggio è di 48-49. Clima incandescente nell’ultimo quarto dove entrambe le squadre, seppur sicure di un posto ai playoff, volevano portare a casa la posta in palio. Marchioli ed Uranga si rispondevano un paio di volte da oltre l’arco, poi era la volta di Nessi e Merlini che realizzavano i canestri che riportavano la Sutor sul -1 a due minuti dalla fine. Le ultime azioni sorridevano ai gualdesi che si dimostravano più fermi e lucidi e trovavano le realizzazioni del 70-66 finale. In virtù di questo stop i gialloblù hanno terminato la stagione regolare all’8° posto ed incroceranno il loro destino con Recanati, la prima sfida è in programma domenica prossima nella città leopardiana, a Montegranaro si giocherà mercoledì 24 aprile, con l’eventuale bella domenica 28 aprile a Recanati.

Vittoria interna nell’ultima giornata del torneo per il Porto Sant’Elpidio Basket per 81-70 contro Assisi. Partita sempre saldamente in mano agli uomini di coach Massimiliano Domizioli, che chiudevano avanti il primo parziale sul 28-18. Gli ospiti non riuscivano ad opporre una gran resistenza anche nei secondi 10’, cosicchè, al riposo lungo il vantaggio era di ben 15 lunghezze sul 46-31. Gli umbri avevano una bella reazione nel terzo periodo, chiudevano il quarto sul -8. Nell’ultima frazione di gioco i biancoazzurri allungavano ulteriormente sino all’81-70 finale. Grazie a questa vittoria il Porto Sant’Elpidio conclude la stagione regolare al 6° posto ed affronterà nei play off che inizieranno domenica 21 aprile la Pallacanestro Titano San Marino, che ha concluso al 3° posto ed avrà il fattore campo a proprio favore, ma come si sa, i play off sono sempre un altro campionato.

Endrio Ubaldi