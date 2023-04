Taglio del nastro per la nuova area verde di Grottazzolina

Sarà inaugurata e aperta al pubblico domani alle 9,30 la nuova area verde di interesse storico e turistico di Grottazzolina, realizzata in prossimità del ponte della vecchia ferrovia, in prossimità del forno Bonifazi di Grottazzolina. Un modo per valorizzare l’antico percorso ferroviario che collegava Porto San Giorgio ad Amandola in funzione dal 1908 al 1956.

L’iniziativa è stata curata dalla neo nata associazione di promozione sociale ‘Girovagando Grotta’, che è riuscita a recuperare e ripulire i resti di questo storico ponte, all’epoca il secondo per dimensioni dell’intera ferrovia con i suoi 153 metri e ben 12 arcate di 10 metri ciascuna, e a predisporre un sentiero immerso nel verde in prossimità del fiume Tenna, dove camminare, correre, andare in bicicletta o a cavallo.

Lo staff di ‘Girovagando Grotta’ con il supporto del Comune, ha realizzato delle bacheche informative dislocate lungo il percorso con immagini e informazioni sulla storia dell’antica ferrovia scaricabile anche con Qcode. Questo progetto si unisce a quello di altre associazioni e Comuni, al fine di promuovere un turismo ambientale lungo la vallata del Tenna. Durante la cerimonia sarà possibile degustare prodotti tipici locali, per info 347-0785526.