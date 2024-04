Team Red Racing, piloti protagonisti: conquistati sei podi

Ben sei podi per il Team Red Racing sul tracciato di Fermignano per la terza prova del campionato Marche Uisp, dove l’imperterrito Graziano Peverieri, ha preso parte alla categoria Agonisti 125 due tempi, mettendo a segno la vittoria assoluta di giornata. Nella categoria Esperti Over Mx2 Ivan Lucarelli, non riesce ad andare oltre la seconda posizione di categoria in entrambe le manche. Passando alla categoria Amatori Over 40 Matteo Ottaviani con un secondo ed un terzo posto sale sul terzo gradino del podio. Nella categoria Hobby Mx1 Diego Piersigilli si è dovuto accontentare della terza piazza d’onore, mantenendo ancora ben salda la tabella rossa di leader del campionato. Sempre presente nella categoria Hobby Over 50 Taino Felici che conquista il terzo gradino del podio. Nella categoria Amatori Mx1 erano in due a prendere il via: Nicola Bugiolacchi, in occasione del suo compleanno si è regalato la prima vittoria di stagione conquistando anche la tabella rossa di leader del campionato; Paolo D’Angelo, causa caduta, si è classificato quinto.