Tempi duri per i medici: "Diffide, insulti, minacce e anche aggressioni. Difficile lavorare così"

Ci sono i farmaci, le cure, le mani dei medici. E poi ci sono le parole, le informazioni, la comunicazione che unisce medico e paziente e che costruisce la fiducia. Dal Covid in poi qualcosa si è rotto in questo senso, tra chi offre le cure e chi le riceve si è inceppato qualcosa, si fa fatica a capirsi e spesso, troppo spesso, si arriva alla violenza. Un tema su cui l’Ordine dei medici e degli odontoiatri di Fermo si sta interrogando da tempo, la presidente Anna Maria Calcagni parla di un momento di rinnovato impegno: "Siamo in un momento in cui ai medici arrivano lettere di diffida da parte degli avvocati, nell’ordine di due o tre alla settimana. Senza parlare dei gesti di violenza che registriamo, l’ultimo e più grave quello ai danni della dottoressa del 118 ma intemperanze e problemi sono all’ordine del giorno. Sono in contatto con la Prefettura, stiamo ragionando su come farci carico delle preoccupazioni dei sanitari, organizzeremo un momento di confronto su questo al più presto".

Intanto l’ordine si organizza e sostiene gli iscritti proprio sul fronte comunicazione, nei giorni scorsi c’è stato un importante evento, curato da Massimo D’Onofrio che rappresenta gli odontotecnici: "Chiaramente la serenità del rapporto tra medico e paziente passa proprio da una corretta comunicazione, ci siamo soffermati con l’aiuto dei massimi esperti in Italia sulle novità legislative che riguardano l’informazione consapevole del paziente. Anche la questione della pubblicità ingannevole diventa rilevante per affrontare con chiarezza il percorso di cure, non si possono fare promesse sbagliate alle persone, anche da parte di noi professionisti si richiede un impegno aggiuntivo. Sono tempi difficili, aggiunge D’Onofrio, ma quello che sappiamo è che l’efficacia delle cure si garantisce anche con la serenità e la tranquillità di chi si affida a noi".

Oltre cento i professionisti che hanno partecipato all’evento formativo, a testimoniare l’importanza di un argomento molto sentito: "In questi anni, prosegue la presidente Calcagni, abbiamo imparato a prendere per mano il paziente anche quando arriva prevenuto, purtroppo spesso si deve ricorrere alla medicina difensiva proprio per schivare l’aggressività di chi arriva, di chi pensa di aver trovato la cura su internet, di chi non si fida di noi medici. I sanitari sono stanchi, qualcuno è spaventato, ma c’è ancora tanto entusiasmo intorno a questa professione. Il prossimo 15 ottobre al teatro dell’Aquila giureranno 50 nuovi medici per il nostro ordine, è una iniezione di forza e freschezza, per un mestiere che si fa con chi soffre. Noi siamo pronti ad accogliere le sfide del nostro tempo, alle persone chiediamo di darci fiducia e di camminare al nostro fianco, non contro di noi".

Angelica Malvatani