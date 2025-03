Terribile scontro tra due auto sulla Valdaso: gravissimo un 38enne

Un 38enne di nazionalità albanese è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lungo la provinciale Valdaso a Valmir di Petritoli. Erano le 18.30 circa, quando nel tratto a confine tra Petritoli ed Ortezzano, si sono scontrate una Renault Megane in transito in direzione mare condotta dal 38enne e un Fiat Doblò, alla cui guida era un 55enne residente a Montalto delle Marche, che stava viaggiando in direzione monti. Per cause in corso di accertamento, le due auto si sono scontrate frontalmente, e nell’impatto l’auto è finita sotto la scarpata laterale della strada. Immediati i soccorsi prestati dal personale medico e sanitario del 118, che ha subito ritenuto molto gravi le condizioni del 38enne. L’uomo, che nell’impatto è rimasto bloccato nell’abitacolo dell’auto, è stato estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e affidato alle cure del personale medico che ha ritenuto gravi le sue condizioni al punto di richiedere l’intervento dell’eliambulanza. Il 38enne è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Murri di Fermo, dove è stato intubato e stabilizzato per il trasferimento urgente in eliambulanza all’ospedale Torrette. Meno preoccupanti sono invece le condizioni del 55enne coinvolto nello scontro, trasportato al pronto soccorso di Fermo. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale per i rilievi di rito. La provinciale di collegamento tra Valmir e Ortezzano è rimasta chiusa al transito per il tempo necessario al soccorso dei feriti e ai rilievi.

Paola Pieragostini