Smerciano chilogrammi di droga. Due spacciatori finiscono in manette

Muovevano chili di droga che, una volta immessi sul mercato al dettaglio e tagliati, avrebbero fruttato almeno 40mila euro. I due trafficanti, però, sono stati smascherati e arrestati dai poliziotti della squadra mobile di Fermo. Il primo arresto è scattato a Pedaso, dove alcuni cittadini hanno segnalato alla questura che, durante le ore notturne e fino alle prime ore del mattino, avveniva un insolito andirivieni di persone nei pressi della piazza centrale della città. I poliziotti della squadra mobile hanno subito svolto dei servizi mirati, anche durante le prime ore dell’alba, riuscendo a documentare un’intensa attività di spaccio proprio nelle vie centrali della cittadina, in cui numerosi giovani andavano a comprare eroina, cocaina e hashish. Gli investigatori, vedendo un ragazzo che, tutte le sere, in tarda serata usciva per recarsi a Porto San Giorgio, lo hanno seguito e hanno documentato la cessione di una dose di eroina proprio nella zona costiera. Gli agenti, dopo averlo fermato e controllato, hanno deciso di perquisire la sua abitazione a Pedaso. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 11 grammi di hashish, 5 grammi eroina e 6 grammi di cocaina, oltre ad un flacone di 60 millilitri di metadone, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento e il taglio dello stupefacente, nonché la somma di 1.500. Ulteriori accertamenti hanno consentito di documentare una cessione di circa due etti di eroina e di cocaina nell’ultimo mese. Per il giovane, un 37enne di Pedaso, sono scattate le manette con l’accusa di spaccio di droga.

Il giorno seguente la squadra mobile ha monitorato un’altra piazza di spaccio, ma questa volta in un condominio di Porto Sant’Elpidio, trasformato in una vera e propria centrale dello spaccio. Anche qui i poliziotti, insieme ai militari della Guardia di Finanza, hanno documentato che l’uomo, un 50enne campano pluripregiudicato, aveva ceduto alcune dosi di cocaina lungo le vie di Porto Sant’Elpidio. Gli investigatori hanno fatto subito irruzione nell’abitazione dell’uomo e hanno rinvenuto abilmente occultati in un’intercapedine all’interno di un mobile del soggiorno, 1400 euro in contanti, più di chilo di hashish, 40 grammi di cocaina, due bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento e per il taglio dello stupefacente, compreso una macchina per realizzare dosi sottovuoto. Per il trafficante di droga sono scattate le manette e, da ulteriori indagini, è emerso che il 50enne riforniva una parte importante del mercato illecito di Porto Sant’Elpidio.

Fabio Castori