Torna ’Giochi, mestieri, sapori’

Promossa dall’associazione ‘Comitato festeggiamenti Beata Vergine del perpetuo soccorso’, sabato 26 e domenica 27 ottobre nel centro storico di Grottazzolina si terrà ‘Giochi, Mestieri e Sapori’. Iniziativa promossa per socializzate, gustare piatti della tradizione in chiave autunnale e tramandarsi conoscenze professionali sugli antichi mestieri. Il programma partirà sabato 26 alle 18 con la partita della Yuasa Battery trasmessa in tv accompagnata da aperitivo; seguirà alle 21 in piazza Umberto I cena con musica live. Domenica 27 a partire dalle 10 nel centro storico e fino al pomeriggio ci saranno gli stand degli antichi sapori con vino e olio, i taglieri della cantina con ghiotti affettati, castagne e dolci, a cui si aggiungeranno giochi popolari, spettacoli folkloristici itineranti e dimostrazione di antichi mestieri. Alle 12 apertura degli stand gastronomici con possibilità di asporto. Per info 348-4109654.

