Torna la rassegna ’Shakespeare on the beach’

’Shakespeare on the beach’ torna nello chalet Calypso con 3 spettacoli. Si parte l’11 giugno con "La tempesta" (ore 18,48): "Siamo tornati con un gruppo di artisti e attori che hanno ancora una volta sposato un’idea assurda ma dalla giusta collocazione, quella di esibirsi in mezzo alla gente". Il performer e direttore artistico Cesare Catà ha presentato l’edizione 2025 di ’Shakespeare on the beach’ che si terrà a giugno negli spazi dello chalet Calypso (lungomare Gramsci centro). Tra nuovi volti, veterani e sorprese la manifestazione è arrivata alla nona edizione ed ha con il sostegno del Comune e il patrocinio di Fondazione Marche Cultura. "C’è la collaborazione della onlus ‘Tutti i giorni’ e l’associazione Lagrù, gli spettatori assisteranno a rappresentazioni che includono incursioni linguistiche", ha proseguito Catà. Per Leonardo Fernandez del Calypso "c’è la felicità soprattutto di portare ancora il teatro in spiaggia". Simona Ripari, Cecilia Menghini, Rachele Morelli, Elena Cupidio saranno tra i protagonisti degli spettacoli: si parte mercoledì 11 giugno alle ore 18,48 con ’La tempesta’, il 18 giugno alle 18,53 si prosegue con ’Romeo e Giulietta’ e il 25 giugno si chiude alle 18,58 con ’Amleto’. L’assessore alla Cultura Carlotta Lanciotti ha ribadito la volontà dell’amministrazione di "continuare a portare determinate iniziative fuori dagli spazi abituali per far crescere l’interesse e rendere le proposte al pubblico sempre meno di nicchia".