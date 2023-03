Tour dei canditati nei quartieri Si parte stasera

Inizia questa sera, dalla sede dell’Associazione di quartiere Faleriense (in via Pesaro, ore 21) il tour elettorale del candidato sindaco, Gian Vittorio Battilà nei vari quartieri della città. Sono incontri con la cittadinanza che saranno occasione per un confronto con chi vive le criticità del territorio e una opportunità per illustrare l’idea di città che la coalizione di Battilà si prefigge di realizzare. Agli incontri (il prossimo è il 24 marzo, nel quartiere San Filippo) interverranno capigruppo e rappresenti delle 8 liste a supporto di Battilà, "tutte parte attiva nella redazione del programma che sarà lo strumento attraverso il quale daremo finalmente lustro a Porto Sant’Elpidio – scrive la coalizione – esaltandone le qualità inespresse, risolvendo le brutture dovute a decenni di incuria, amministrando l’ordinario, evitando che si tramuti in somma urgenza e auspicandoci di rimettere la città nelle mani dei cittadini". Domani prende il via il tour del candidato sindaco Massimiliano Ciarpella (con le 7 liste della sua coalizione), che ha scelto di partire da Fonte di Mare (sede dell’associazione di quartiere, ore 21,15). Parte con gli incontri elettorali anche il candidato sindaco Paolo Petrini che il 24 marzo (ore 21,15) nella sala del polo culturale ‘Beniamino Gigli’ si presenta insieme alle 4 liste che lo sostengono.