"Tra i due sistemi non c’è paragone"

"Tra i due sistemi di impianto non c’è paragone – dice Tommaso Vagnarelli titolare dell’omonima azienda di Petritoli servita dall’impianto a pressione – abbiamo conosciuto i sacrifici e i limiti dell’impianto a scorrimento e ad oggi posso dire che c’è un abisso di differenza in termini di fatiche e risultati. La valle dell’Aso andrebbe valorizzata interamente per il bene di tutti. Inoltre da imprenditore agricolo so bene quali difficoltà si debbono affrontare per irrigare i campi prelevando l’acqua in scorrimento con l’ausilio di pompe o altri sistemi che hanno un costo non indifferente. In Valdaso, senza disponibilità di acqua per irrigazione, non si può produrre".