Trasferta francese per promuovere il nostro turismo

"Vive la France" che i giorni scorsi ha accolto le delegazioni di Porto San Giorgio, Sant’Elpidio a Mare e Servigliano che hanno attraversato il confine per andare ad eseguire promozione turistica Oltralpe, nella speranza che i "Galletti" francesi convincano che vale la pena visitare i loro comuni poiché a cultura, ambiente, gastronomia e quant’altro non sono secondi a nessuno, Quindi "Vive la France" se darà turisti.

I momenti più significativi della trasferta in terra di Francia sono state la presentazione della guida "Visitez l’Italie" e la firma della convenzione con la Camera di commercio italiana di Nizza a seguito della quale sono state messe in atto iniziative in favore della promozione delle tre città inserite nel progetto "10 Comuni" che ha lo scopo di scoprire i territori, le cultura e la gastronomia. "L’attività di promozione nello stand dedicato all’Italia è partita a Nizza la scorsa settimana mentre il pomeriggio di lunedì è stato dedicato alla presentazione della guida "Visitez l’Italy" il sindaco Valero Vesprini ha portato con sé gli assessori Marcattili e Lanciotti e il funzionario Popolizio. Secondo Vesprini: "A Nizza si è trattato di un momento di promozione, condivisione e crescita perché ci siamo confrontati con realtà turisticamente più grandi".

Soddisfatto il sindaco di Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, che aveva al fianco gli assessori Romagnoli e Maurizi: commenta: "Non sono mancati momenti di riflessione tra le amministrazioni del territorio soprattutto sulla proposta da avanzare alla Regione relativa all’ importanza di un collegamento tra l’aeroporto di Ancona e quello di Nizza che potrebbe rappresentare un ottimo volano sia a livello imprenditoriale che turistico con il coinvolgimento dell’intera Costa Azzurra". Anche per il primo cittadino di Servigliano, Marco Rotoni: "E’ stata un’esperienza interessante che ci ha dato l’idea di quanto possa essere decisiva la capacità di promuovere insieme, un intero territorio".

Nota lieta l’esibizione del Gruppo Alfieri e Musici Storici di Servigliano.La Camera rappresenterà l’ufficio turistico dei Comuni in Francia occupandosi di comunicazione e promozione. I tre Comuni hanno realizzato per l’occasione una brochure plurilingue diffusa. per la prima volta proprio in Francia. Una sinergia per la quale si ringrazia la Camera di Commercio Italiana di Nizza nella persona del direttore Agostino Pesce e della presidente Patrizia Dalmassoun sentito grazie anche all’avv. Barbara Toce che si è tanto spesa per aver favorito il canale con gli organizzatori di questo importante progetto di promozione turistica per il territorio Fermano.

